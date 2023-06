8h30 : La guerre est ouverte entre City et Arsenal pour Declan Rice ! Les Londoniens ont été les premiers a dégainé une offre a trois chiffres pour le milieu de West Ham. D’abord discrets, les Skyblues sont également venus aux nouvelles avec une offre de 93 millions d’euros auxquels il faudrait éventuellement ajouter 12 millions de bonus selon The Athletics. Les deux propositions ont été refusées par les Hammers, conscients qu’ils peuvent certainement obtenir encore plus de celui qui a gagné la Conference League la saison dernière. En interne, West Ham espère obtenir… 115 millions d’euros cash !

8H20 : Lacazette approché par l’Arabie Saoudite ! Ce qui n’a pas plu du tout à John Textor, le président de Lyon et du RWDM. “Les Saoudiens veulent tout”, a-t-il commencé pour Canal Do TF, un média brésilien. “Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter…”

- 8h15 : Les saisons se suivent et se ressemblent pour Neymar. Et cela vaut aussi pour ses étés ! Comme chaque année, le Brésilien est annoncé sur le départ… alors que lui ne veut pas en entendre parler. Selon L’Equipe, il pourrait rester encore une saison de plus dans la capitale française. Messi parti, Mbappé dans la tourmente, le numéro 10 pourrait redevenir la figure de proue de Luis Enrique selon le quotidien.