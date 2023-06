De Bruyne au top, une surprise sur le podium, Hazard au plus bas depuis… 2008: voici la valeur marchande des joueurs belges

L’occasion de faire un petit tour d’horizon des valeurs marchandes des joueurs belges selon le site spécialisé Transfermarkt.

Les cadors au top

Sans surprise, le top 2 est composé de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Les deux cadors de notre équipe nationale qui évoluent respectivement à Manchester City et au Real Madrid trônent depuis de nombreuses années en tête de ce classement des valeurs marchandes.

Mais paradoxalement, celle-ci a baissé ces dernières semaines, sans doute en raison de leur âge (32 ans pour l’un, 31 pour l’autre). Ainsi, Kevin De Bruyne qui se trouve sur la plus haute marche de ce classement est estimé à 70 millions d’euros selon Transfermarkt contre 80 avant la dernière mise à jour la semaine dernière.

Le gardien de notre équipe nationale (pour combien de temps encore ?) suit avec une valeur marchande de 45 millions d’euros contre… 63 millions d’euros précédemment. En revanche, “La Pieuvre” reste le gardien le plus bankable du moment, à égalité avec les jeunes Diogo Costa (Porto), Mike Maignan (AC Milan) et Gigi Donnarumma (PSG).

Une surprise sur le podium

Juste derrière les deux piliers de notre équipe nationale, on retrouve ni plus ni moins qu’Amadou Onana. Le joueur de 21 ans, qui ne compte toujours que six capes avec les Diables rouges, est passé en deux ans de la deuxième Bundesliga à la Premier League où il est devenu le patron d’Everton.

Depuis son transfert chez les Toffees, sa cote ne fait qu’augmenter pour désormais atteindre 45 millions d’euros… soit une progression de 42 millions d’euros en deux ans.

Sur le podium de ce classement particulier, il détrône un certain Romelu Lukaku. Capitaine des Diables rouges lors du déplacement en Estonie il y a quelques jours, Big Rom' a connu une saison compliquée à l’Inter Milan, se retrouvant avec une valeur estimée à 40 millions d’euros, contre 70 il y a tout juste un an et 100 millions d’euros il y a deux ans lors de son départ de l’Inter pour Chelsea.

Le top 5 est complété par Leandro Trossard, estimé à 35 millions d’euros, et dont le transfert à Arsenal n’a fait qu’augmenter la valeur (20 millions d’euros il y a un an).

Joueur Club Valeur Kevin De Bruyne Manchester City 70 millions € Thibaut Courtois Real Madrid 45 millions € Amadou Onana Everton 45 millions € Romelu Lukaku Inter Milan 40 millions € Leandro Trossard Arsenal 35 millions € Loïs Openda RC Lens 35 millions € Roméo Lavia Southampton 32 millions € Jérémy Doku Rennes 28 millions € Yannick Carrasco Atletico Madrid 25 millions € Youri Tielemans Leicester 25 millions € Timothy Castagne Leicester 25 millions € Arthur Theate Rennes 22 millions € Charles De Ketelaere AC Milan 22 millions € Wout Faes Leicester 20 millions € Arthur Vermeeren Antwerp 17 millions €

Des jeunes qui montent

Dans le top 15 belge, on retrouve pas moins de huit joueurs de 25 ans ou moins, preuve que la génération dorée, à l’exception de nos trois valeurs sûres, laisse tout doucement sa place à la suivante.

Loïs Openda (35 millions > +27,5 millions), Roméo Lavia (32 millions > +30 millions) et Jeremy Doku (28 millions > +8 millions) sont aux portes du top 5 et enregistrent des hausses significatives.

De leur côté, Yannick Carrasco, Youri Tielemans et Timothy Castagne complètent le top 10 avec une valeur marchande estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt. La relégation de Leicester en Championship a fait très mal aux deux joueurs et surtout à Youri Tielemans dont le prix a coulé de 30 millions d’euros en un an.

Dans la même optique, Charles De Ketelaere limite bien la casse avec une valeur marchande passée de 30 à 22 millions d’euros en un an.

Sensation de la saison à l’Antwerp, Arthur Vermeeren complète le top 15 avec une valeur marchande de 17 millions d’euros… alors que sa valeur ne dépassait pas les 150 000 euros il y a un an.

Le milieu de terrain anversois devient du même coup, le Belge le plus bankable de Pro League devant Mike Trésor (15 millions), Bryan Heynen (11 millions), Hugo Cuypers (11 millions), Hans Vanaken (10 millions) et Zeno Debast (10 millions).

… et des “valeurs sûres” qui se crashent

En revanche, pour d’autres joueurs issus de la “Génération dorée” du football belge, leur valeur marchande n’a fait que descendre au cours de la défunte saison.

Ainsi Divock Origi (6 millions > -6 millions), Axel Witsel (5 millions > stable), Eden Hazard (5 millions > -7 millions) ou encore Thomas Meunier (5 millions > -1,5 millions) ne figurent plus dans le top 40 des joueurs belges les plus bankables du moment.