Ensuite le Français avait publié sa lettre ouverte où il parlait de l’intérêt du Real et de sa situation au PSG. En réponse à cette lettre, le PSG a répondu trois semaines plus tard, reprochant au joueur français plusieurs choses. Sur trois pages, le club de la capitale pointe notamment “d’énormes préjudices” et les “dommages causés” par l’envoi d’une telle lettre et de sa révélation publique, rapporte RMC Sport.

Une réponse frontale du Paris Saint-Germain. “Il est vrai que nous avions discuté aussi d’un recrutement très ambitieux que nous n’avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Des conditions complètement hors de notre contrôle mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club”. Le PSG souligne également “un manque de sincérité” des reproches liés au recrutement.