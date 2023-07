Hadjuk Split se la joue Matrix pour annoncer l’arrivée de Vadis Odjidja dans une vidéo à suspense

”C’est ta dernière chance. Après cela, il n’y a pas de retour. Prends cette main (ndlr : vide) et tu te réveilles dans ton lit en Belgique, crois ce que tu veux croire. Prends la pilule rouge et la bleue (ndlr : dans l’autre main), tu restes en Dalmatie et je te montrerai à quel point l’histoire d’amour d’Hadjuk continue. N’oublie pas, tout ce que j’offre est la vérité, rien de plus”, lui a-t-il expliqué dans un ton très solennel.

Après avoir pris en bouche les deux pilules et les avoir bues, Vadis s’est alors tourné vers la caméra annonçant : “C’est parti.”

À lire aussi