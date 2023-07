Le troisième du dernier championnat d’Allemagne est parvenu à convaincre le vice-champion de France au terme d’un forcing matérialisé par plusieurs offres jusque-là toutes refusées par les Lensois qui ne voulaient pas lâcher leur meilleur buteur (21 réalisations en Ligue 1). Mais si Leipzig sait très bien vendre et s’est constitué – en cédant Christopher Nkunku à Chelsea (60 millions), Dominik Szoboszlai à Liverpool (70) et Josep Martinez au Genoa (3,5) – un trésor de guerre de 133,5 millions d’euros qui est encore amené à augmenter avec le départ annoncé de Josko Gvardiol et qui actuellement le plus élevé du continent sur ce mercato derrière les 220 millions amassés par Chelsea, l’ancien club de Domenico Tedesco démontre qu’il peut aussi acheter. À grands frais. Et ce transfert s’annonce comme celui de tous les records.

Son montant ? La presse allemande le chiffre à 38 millions, sans les bonus. Ce qui fera d’Openda le joueur le plus cher de l’histoire du RB Leipzig qui avait dépensé 30 millions pour s’offrir les services de Naby Keita en 2016. Mais aussi la plus grosse vente jamais enregistrée par Lens qui avait cédé l’an passé son milieu Cheick Doucouré à Crystal Palace contre 22,5 millions.

Si l’investissement est conséquent, Openda va rester aux portes du top 10 des Diables les plus chers de l’histoire, au même niveau que Thorgan Hazard et Michy Batshuayi lors de leur passage à Dortmund et Chelsea. Dans cette opération, Bruges va toucher 12,5 % de la plus-value pour un élément cédé 10 millions l’an dernier, soit 3,5 millions. Initialement attendu comme les autres internationaux lensois à la reprise le lundi 17, Openda doit arriver fin de semaine en Allemagne pour y passer sa visite médicale avant de parapher un contrat qui va s’étirer jusqu’au 30 juin 2028.