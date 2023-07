Mercato : les dessous du transfert de Bongonda en Russie

La première est bien sûr liée à l’éthique : vu la guerre menée par les Russes en Ukraine, Bongonda cautionne-t-il indirectement le comportement de la Russie en ne boycottant pas le pays ? Zouhair Essikal, son agent, a expliqué qu’il fallait “faire la part des choses entre le sport et la politique”. “Et si on commence comme cela, il faut boycotter la Chine, Israël et d’autres pays en conflit ?”

Bongonda va dans le même sens que son agent et n’a jamais vu de problème à jouer en Russie. “Il sait qu’il ne pourra pas jouer la Coupe d’Europe vu que la Russie est bannie à l’heure actuelle, poursuit l’agent. Mais il m’a clairement dit que la politique ne l’intéressait pas et que seul le projet footballistique comptait. Le Spartak est un grand club qui joue le titre. C’est ce qui compte pour lui après avoir lutté pour le maintien en jouant un football ennuyant à Cadix.”

Chacun se fera son avis de cette volonté de ne pas prendre en considération le contexte extra-sportif.

Il a des clauses contractuelles pour quitter la Russie si besoin.

Bongonda a, par contre, blindé son contrat. Il existe plusieurs clauses lui permettant de quitter le pays en cas de danger, notamment. “Nous avons vraiment pris le temps de voir la ville et de prendre nos renseignements à l’avance, poursuit Essikal. Tous les magasins sont ouverts et le climat n’a rien de stressant pour le joueur.”

Minimum sept millions et un énorme contrat

Un coup de fil à Maximilien Caufriez – passé par le Spartak – a ajouté un argument en faveur du club de Moscou. Les ambitions, le style de jeu offensif et les installations ont convaincu Bongonda. Tout comme son contrat, largement supérieur à ce qu’il touchait à Cadix. Les Russes ont toujours été de gros payeurs et savent que, plus que jamais, c’est la principale manière de faire la différence.

Cadix va également s’y retrouver dans le deal. Le Spartak Moscou a déboursé 7 millions € et le montant peut atteindre 10 millions € au total, en fonction des bonus qui seront activés. Un record pour le club. Et une bonne nouvelle pour Genk qui touchera encore 25% de la somme.