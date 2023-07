Selon la Gazzetta dello Sport, Bonucci, 36 ans, a reçu la mauvaise nouvelle à son lieu de vacances en Toscane. Il n'est plus autorisé à s'entraîner et n'est pas non plus le bienvenu pour la tournée américaine prévue par la Juventus. Un an avant la fin de son contrat, le joueur est libre de changer d'équipe.

Bonucci est un joueur emblématique de la Vieille Dame, avec laquelle il a été champion à huit reprises entre 2012 et 2020. Il joue pour l'équipe turinoise depuis 2010, à l'exception de la saison 2017-2018 où Bonucci a joué pour l'AC Milan (et est également devenu champion).

Bonucci a récemment laissé entendre qu'il envisageait de quitter l'équipe après la saison prochaine. Pendant des années, il a été un titulaire indiscutable à la Juve, mais la saison dernière, le défenseur central a perdu sa place de titulaire sous la houlette de l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Avec l'équipe nationale italienne, l'international aux 121 sélections n'est plus une certitude non plus. Bonucci a remporté le Championnat d'Europe 2021 avec son pays et aimerait continuer jusqu'au Championnat d'Europe 2024 en Allemagne. Giorgio Chiellini, son partenaire habituel en défense centrale à la Juventus et en Italie pendant des années, joue depuis l'année dernière au Los Angeles FC et a entre-temps fait ses adieux à l'équipe nationale.

À la Juventus, c'est le Brésilien Danilo qui reprendra le brassard de capitaine de Bonucci.