Journal du mercato (15/07) : l’avenir de Lukaku dépend de celui de Vlahovic, De Ketelaere pisté par le PSV

- 9h49 : Monaco a annoncé l’arrivée de son nouveau gardien. Il s’agit du gardien suisse Philipp Köhn. À 25 ans, il sort de deux saisons pleines en Autriche à Salzburg. Les Monégasques ont déboursé 8 millions € pour s’attacher ses services.

- 9h43 : Declan Rice a annoncé dans une vidéo son départ de West Ham. Dans un communiqué, les Hammers précisent qu’il s’agit d’un départ pour un montant record pour un joueur anglais, sans toutefois préciser sa destination. Le milieu de terrain est le plus souvent cité à Arsenal et l’opération pourrait coûter aux Gunners plus de 100 millions €.

- 8h44 : Selon le Eindhovens Dagblad, le PSV s’est informé sur la situation de Charles De Ketelaere. Mais les Néerlandais en sont restés là pour le moment. Selon le quotidien d’Eindhoven, l’international belge n’est qu’une des nombreuses options pour renforcer le secteur offensif du PSV. Quoi qu’il en soit, malgré une saison difficile à Milan, De Ketelaere suscite pas mal d’intérêt en Europe, notamment de la part d’Aston Villa. Les Rossoneri seraient prêts à le vendre mais voudraient récupérer une grande partie de l’investissement, eux qui ont déboursé 35,5 millions € il y a un an pour l’ancien Brugeois.

- 8h17 : L’Olympique de Marseille est ambitieux dans ce mercato ! Après les arrivées de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, les Phocéens cherchent désormais un attaquant. Selon Relevo et RMC Sport, celui-ci pourrait bien s’appeler Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais de 34 ans est toujours sous contrat avec Chelsea mais les Blues souhaiteraient s’en séparer. Marseille espère donc récupérer l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça à moindre coût.

- 7h53 : Fabrizio Romano a fait le point sur la situation de Romelu Lukaku. La dernière offre de l’Inter serait de 35 millions € plus 5 millions € en bonus. De son côté, la Juventus aurait fait une offre de 37,5 millions € à Chelsea. Mais les Bianconeri ne veulent Big Rom' que dans le cas où Dusan Vlahovic s’en irait. De son côté, le Serbe jouit exclusivement de l’intérêt du PSG. Mais le club parisien n’a toujours pas formulé d’offre concrète pour l’attaquant. L’avenir de Lukaku dépend donc en partie de celui de Vlahovic. Toujours selon Romano, le Belge a déjà négocié avec la Vieille Dame, ce qui a peu goûté aux dirigeants de l’Inter Milan.

- 7h45 : Les renforts, les départs potentiels de Bodart, Fossey, Perica ou Davida, le budget transferts : le directeur du football au Standard, Fergal Harkin, évoque le mercato des Rouches.

- 7h30 : Interrogé par rapport à la rumeur d’un retour au Club Bruges, Thomas Meunier nous a répondu sans détour.

- 7h15 : Prêté depuis février en MLS aux Colorado Rapids, le gardien serbe Marko Ilic quitte définitivement Courtrai pour la franchise américaine. Il a signé pour 2,5 ans avec une année supplémentaire en option.

- 7h00 : Pour rappel, Genk et Anderlecht sont tombés d’accord sur le transfert de Hendrik Van Crombrugge chez les Limbourgeois.