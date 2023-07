Mercato: pour Harry Kane et Sadio Mané, c’est compliqué

Munich a tout pour être le carrefour d’un grand chassé-croisé entre attaquant. Le Bayern a fait d’Harry Kane sa priorité de l’été. L’intérêt est réciproque puisqu’à en croire Uli Hoeness qui s’est exprimé à Sport 1, l’Anglais “a clairement expliqué que sa décision était prise. Si cela ne bouge pas, il viendra. Tottenham devra s’incliner”. Problème : Daniel Levy, le président des Spurs, est l’un des négociateurs les plus redoutés et redoutables du continent. Et il n’envisage un départ de son attaquant vedette qui n’a plus qu’un an de contrat qu’à 100 millions de livres, soit 116 millions d’euros. Là où, de sources allemandes, la dernière offre est de 80 millions d’euros hors bonus, ce qui serait un record pour les Bavarois. Qui ne comptent plus sur Sadio Mané.