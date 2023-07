Cristiano Ronaldo se livre sur son avenir et dézingue les championnats européens : “Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe”

En match amical face au Celta Vigo, le Portugais et son équipe ont pris une belle gifle (5-0). Selon CR7 l’arbitre est coupable d’avoir mal géré la rencontre en adressant un carton rouge à son coéquipier.

Invisible sur le terrain, Ronaldo a fait le show en zone mixte où il a balancé sur l’Europe, la MLS et le championnat saoudien. Un retour en Europe est-il envisageable pour l’un des plus grands de l’histoire du football ? Le Portugais répond cash. “Revenir en Europe ? Non, cette porte est complètement fermée. J’ai déjà 38 ans et demi et cela n’en vaut pas la peine. D’après ma vision du football, je pense que l’Europe a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui, pour moi, a beaucoup de qualité et se situe à un niveau plus élevé que toutes les autres, c’est la Premier League.”

Ensuite le joueur d’Al Nassr s’est permis de critiquer les championnats européens qu’il connaît bien. “Le championnat espagnol n’est plus aussi bon qu’avant. Le championnat portugais est un bon championnat, mais ce n’est pas un championnat de haut niveau. Je pense que le championnat allemand a également beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus jamais en Europe. Je veux jouer en Arabie. Aux États-Unis ? Non plus. Je pense que le championnat saoudien est bien meilleur que le championnat américain”, déclare-t-il en lançant une pique à son rival de toujours Lionel Messi.

Cependant, une chose donne raison au Portugais, le mercato inarrêtable du championnat saoudien. Avec l’arrivée de joueurs comme Benzema, Kanté, Koulibaly, Brozovic ou Ruben Neves, la Saudi Arabian League est plus active que la MLS. “Le championnat d’Arabie saoudite va être très fort : ils ont ouvert la 'boîte de Pandore', comme je l’ai toujours dit, et dans trois ans, il y aura beaucoup de grands joueurs. Ce championnat sera spectaculaire. Regardez, le championnat italien qui, quand j’y suis allé, était 'mort' et il est redevenu jeune. Je savais que l’intérêt pour la Ligue arabe serait aussi comme ça, et l’année prochaine, encore plus de joueurs arriveront. L’équipe se renforce bien, la Saudi Arabian League est plus compétitive, les autres équipes se sont également bien renforcées : ce sera un championnat agréable à suivre, vous verrez…”