Et quand on parle transfert, impossible d’éviter le sujet Mbappé. Le Brésilien espère que la connexion se fera. “Au Real Madrid, c’est très compliqué parce que chaque année Mbappé arrive, Harry Kane arrive. Quand je suis arrivé, on parlait beaucoup de Pogba, donc je ne sais pas", explique le jeune joueur de 22 ans, dans des propos rapportés par le journal espagnol Marca.

”Je n’ai aucune information sur quoi que ce soit. Nous allons attendre. J’espère qu’il viendra, bien sûr. Il va beaucoup nous aider, c’est un crack, mais nous ne savons rien”, conclut-il.