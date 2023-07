Avenir toujours incertain : Kylian Mbappé refuse l’offre mirobolante venant d’Arabie Saoudite !

À lire aussi

”Kylian Mbappé a refusé toute discussion avec les représentants du club d’Al-Hilal, présents à Paris ce mercredi”, explique le quotidien. Le club saoudien avait fait une offre de 300M € au PSG pour tenter de recruter l’attaquant. “Le capitaine des Bleus n’a jamais envisagé cette option, précise-t-on autour de lui.”

Du coup, KM7 est toujours bloqué comme indésirable dans le club de la capitale. Une situation qui devient ingérable pour les dirigeants qui ne fléchiront pas. Trois options restent possibles : soit il prolonge et il rejoue pour le PSG, soit il part, soit il ne prolonge pas et restera un an sans jouer.