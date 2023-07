Al-Ettifaq cache le brassard arc-en-ciel de Jordan Henderson, le combat bien trop loin d’être gagné

Les critiques envers la situation des personnes LGBT au Qatar semblent loin mais ne sont pas pour autant démodées. Ce jeudi, le club saoudien d'Al-Ettifaq a annoncé en grande pompe l’arrivée de l’ancien capitaine de Liverpool, Jordan Henderson. Sans spécialement innover dans son annonce, le club entraîné par Steven Gerrard a d’abord fait défiler de nombreuses photos du joueur, brassard autour du bras. Sauf que, à un moment, un effet noir et blanc est rajouté dans cette zone. Bizarrement, cela ressemble au moment où on peut apercevoir le brassard arc-en-ciel sous le brassard officiel. Un “hasard” qui semble difficilement en être un dans l’un des pays les moins ouverts concernant l’homosexualité qui est perçue comme un crime et peut même mener à la peine de mort.