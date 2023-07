Une légende de Liverpool critique le transfert de Henderson en Arabie saoudite : “Il ne peut pas fermer les yeux après avoir prêché ces valeurs”

Dans les colonnes du Telegraph, l’ancien défenseur central anglais se demande si Henderson a fait le choix judicieux. Alors qu’il avait pris position en faveur du mouvement LGBTQIA +, le transfert en Arabie saoudite est en contradiction avec ses précédents agissements. “Henderson a un gros problème à régler en raison de ses précédentes remarques en faveur de la communauté LGBTQIA +”, écrit Carragher.

D’ailleurs un groupe de fans des Reds pro LGBTQIA +, n’a pas hésité à interpeller le milieu de 33 ans. “Alors Henderson, que se passe-t-il avec ce contrat de plusieurs millions de livres qui vous a détourné de votre engagement envers les droits humains ? Nous sommes profondément déçus de ce choix de travailler dans le cadre d’une opération de sportswashing, tentant de détourner l’attention d’un régime où les femmes et les personnes LGBTQIA + sont opprimées.”

Un exode dangereux pour le football européen ?

Dans sa chronique, l’international anglais estime que les instances du football pourraient éviter tous ces transferts vers le championnat saoudien. “Les instances dirigeantes ont le pouvoir d’interdire aux pays d’accueillir des événements sportifs majeurs s’ils ne respectent pas les droits de l’homme […] On ne peut pas prêcher des valeurs d’intégration pour ensuite fermer les yeux lorsque le prix est bon et ne pas s’attendre à des critiques.”

De plus après les départs de grands joueurs comme Ronaldo, Benzema ou Kanté, Jamie Carragher redoute l’avenir du football européen. “Les ressources disponibles sont telles qu’elles pourraient conduire à une expansion rapide. Les jeunes joueurs de haut niveau pourraient éventuellement finir par considérer que la possibilité de décrocher un contrat de 100 millions de livres est plus attrayante que de rester en Europe, surtout si cela n’a pas d’impact sur leurs ambitions internationales et leurs chances de participer à une Coupe du monde.”