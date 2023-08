En privé, son état d’esprit serait tout autre. Du moins selon le journal L’Equipe. Ce mardi matin, le journal a fait le point sur la relation qui existe entre les différentes parties. “Kylian Mbappé et le PSG entrent dans une nouvelle phase de leur bras de fer”, titrent nos confrères. “Kylian Mbappé, que l’on décrit comme souriant et investi lors des entraînements à Poissy (Yvelines), reste, pour le moment, muet sur le sujet. Une façade, alors que le joueur est beaucoup plus énervé en privé.”

Dans le clan du Français, on ne fera aucun cadeau au PSG. Ce mardi matin est d’ailleurs une date symbolique puisque sa clause de prolongation d’un an n’est plus valide. Plus le temps passe et plus cette situation devient dure à gérer pour le groupe de Luis Enrique. “L’absence de la star suscite aussi quelques inquiétudes sportives logiques chez certains membres de la large escouade parisienne. Surtout après les deux premiers matches amicaux de la tournée (0-0 face à Al-Nasr le 25 juillet, 2-3 contre le Cerezo Osaka le 28)”, précise le quotidien français.

Une offre du Real… au rabais ?

En Espagne, l’état d’esprit est bien différent. On jubile même dans les travées du Santiago Bernabeu. La raison est simple : le club est en position de force absolue. Kylian Mbappé a balayé d’un revers de la main l’offre pharaonique provenant du Golfe. Mieux, il n’a même pas voulu entamer les négociations. Preuve que son engagement est total envers le club madrilène.

Côté PSG, on en est convaincu : les Espagnols et Mbappé ont déjà un accord pour 2024. “Les Parisiens pensent aussi que les Espagnols finiront par faire une offre d’ici à la fin du marché des transferts. Une proposition tardive qui pousserait le PSG à accepter un prix plus bas”, insiste L’Equipe.

Un scénario catastrophe qui doit absolument être évité dans la capitale française. Du coup, plusieurs intermédiaires bosseraient sur le dossier. Objectif : pousser les Madrilènes à agir un peu plus tôt. Un homme est particulièrement important dans ce but : Ziad Hammoud. “Déjà considéré comme un élément important dans la prolongation de l’attaquant la saison dernière, Hammoud est un homme qui parvient à parler aux deux camps. Il essaye de mettre du lien dans les discussions entre des personnes qu’il connaît très bien.”

Selon Sport et le Daily Telegraph, le PSG souhaiterait aussi attaquer le Real en justice. Avec quel axe d’attaque ? En théorie, un club ne peut pas avoir un accord avec un joueur à moins de six mois de son contrat (soit le 1er janvier 2024). Excepté si le club acquéreur à l’accord du club vendeur, ce qui n’est pas le cas ici. Les Franciliens voudraient brandir la menace juridique pour que le Real se bouge plus rapidement. Une menace de dissuasion qui ne devrait pas vraiment faire peur aux Merengues parce que cela reste très dur à prouver qu’ils ont un accord avec Mbappé depuis plus longtemps que le 1 janvier 2024.

Un autre club pour entrer dans la danse ?

L’autre solution pour Paris serait de pousser un autre club à négocier. Dans cette optique, le club attend un signe de la part de Chelsea. Todd Boehly cherche encore une tête de gondole depuis son arrivée à la tête du club. Mbappé à la tête de l’emploi. L’Equipe assure qu’une offre pourrait tomber très prochainement.

Une chose semble acquise, Liverpool ne fait pas partie des clubs acquéreurs. “On en rigole entre nous”, a expliqué Klopp en conférence de presse. “Je peux dire que c’est un excellent joueur. Mais le cadre financier ne nous convient pas du tout. Pour autant que je sache, il n’y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. […] Mais cela ne s’est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois.” De quoi laisser peu de place aux doutes.

Avec le probable départ de Dembélé, le FC Barcelone a un temps été évoqué. Mais l'ailier tout seul ne pourra pas combler le trou financier représenté par l'arrivée de KM7. Financièrement, faire venir Mbappé en Catalogne est donc une mission impossible... et perdue d'avance. Parce que toutes ces spéculations ne changeront rien : le Real Madrid est l’archi-favori pour la signature de Mbappé.