Avec les départs de Messi et Icardi, “remplacés” par Ekitiké et Asencio et bientôt Ousmane Dembélé, le PSG aimerait avoir un offensif supplémentaire pour continuer à jouer les différents titres. Si la Ligue est toujours en ligne de mire, la Champions League reste l’objectif tant désiré par les dirigeants du club parisien.

Et pour cela, le Paris Saint-Germain compte bien craquer sa tirelire pour un jeune qui fait déjà ses preuves. Ayant réalisé une belle saison du côté de Benfica avec 27 buts et 12 passes décisives en 47 rencontres, Gonçalo Ramos est sur les tablettes du PSG.

Celui qui avait émerveillé tout le Portugal lors de sa titularisation face à la Suisse, avec un joli triplé à la clé, aurait trouvé un accord avec le club parisien. Mais pour s’offrir les services du jeune portugais, le PSG devra allonger une somme importante.

En effet, le Benfica sera inflexible sur la clause libératoire de Gonçalo Ramos qui est de 80 millions d’euros. Une somme que le PSG pourrait atteindre sans souci à l’aide de différents bonus proposés. D’ailleurs le dossier Kolo Muani, plus récent selon RMC Sport, reste toujours d’actualité. Les situations de Neymar et Mbappé, elles, sont toujours dans un brouillard sans nom.