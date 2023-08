Officiel: Josko Gvardiol s'engage avec Manchester City

Josko Gvardiol a disputé 87 rencontres pour le compte du RasenBallsport Leipzig avec cinq buts et trois passes décisives à la clé. Avant de rejoindre la Bundesliga, il avait joué entre 2010 et 2021 au Dinamo Zagreb. Avec la sélection nationale croate, le natif de Zagreb a disputé 21 matchs et inscrit deux buts. Il a également fait partie de l'équipe qui a terminé troisième de la Coupe du monde 2022 au Qatar et fait forte impression.

Gvardiol "devient la deuxième recrue de la fenêtre de transfert estivale en vue de la campagne 2023/24, suivant les traces de son compatriote Mateo Kovacic", souligne City sur son site.

L'intéressé, qui portera le N.24, a aussi réagi à ce transfert sur le même site. "J'ai toujours rêvé de jouer un jour en Angleterre et le faire aujourd'hui avec Manchester City, après la saison qu'ils viennent de vivre, est un véritable honneur pour moi. Tous ceux qui ont vu Manchester City jouer la saison dernière savent qu'il s'agit de la meilleure équipe du monde. Avoir la chance de travailler avec Pep Guardiola sera également extraordinaire. Je suis sûr que mon jeu va progresser sous la houlette du meilleur coach au monde."