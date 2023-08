Neymar serait clair: il veut quitter le PSG !

Alors que le PSG n’a toujours pas réglé le cas Kylian Mbappé, L’Équipe annonce ce lundi que son autre grande star, Neymar, en aurait assez du club parisien et souhaiterait quitter Paris. Le joueur brésilien serait notamment très marqué par les chants des supporters qui étaient venus devant sa maison pour exprimer leur mécontentement en mai dernier. Pourtant, il y a quelques jours, le joueur avait expliqué qu’il comptait bien rester : “J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit. Même s’il n’y a pas d’amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar.”