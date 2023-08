Pourquoi un retour de Neymar à Barcelone n’est ni facile ni impossible

Le deal n’est pas simple à réaliser mais loin d’être impossible pour autant. Explications.

Comme le révèlent nos confrères de Sky Sport ce mardi matin, le PSG ne laissera pas partir Neymar pour une somme inférieure à 60 millions d’euros. Cela ne serait pas un problème pour le FC Barcelone, qui devrait avoir une rentrée d’argent conséquente avec la vente d’Ousmane Dembélé.

Nos confrères de L’Équipe révèlent que la direction du Barça serait intéressée par un retour du Brésilien au sein de l’effectif de Xavi. “Neymar est déterminé à revenir à Barcelone six ans après son départ”, écrit également le quotidien français. Une situation pour le moins paradoxale quand on sait que Neymar a voulu rester en 2022-2023 alors que le club voulait le vendre. Cette saison, la direction du PSG veut garder son N.10 Brésilien mais c’est lui-même qui veut partir.

Mais le problème majeur auquel le FC Barcelone se heurte, c’est le salaire du Brésilien. À cause du fair-play financier, Barcelone peut se permettre de dépenser de l’argent mais est encore limité dans sa marge de manœuvre salariale. Et à Paris, Neymar touche un salaire annuel de plus de 40 millions d’euros. Une somme que Barcelone ne pourrait pas se permettre.

Qui plus est, aux yeux de Xavi, Neymar ne représente pas la priorité pour le mercato estival. L’ancien milieu de terrain préférerait voir arriver Bernardo Silva au sein de son équipe. Mais la signature du Portugais semble compromise.