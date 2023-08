Malgré son probable transfert en Arabie saoudite, Neymar a toujours le Barça en tête

Neymar est l’énième star qui va rejoindre l’Arabie saoudite cet été. Et plus particulièrement Al-Hilal qui va payer un peu moins de 100 millions € au PSG pour s’attacher les services du joueur de 31 ans. Le Brésilien, qui a passé sa visite médicale ce lundi, devrait signer pour deux saisons avec une troisième en option. Il va toucher un véritable jackpot en Arabie saoudite avec un salaire estimé entre 300 et 400 millions € pour ses deux années de contrat, en plus d’autres gros avantages.