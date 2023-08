500.000€ par post Instagram, voitures de luxe, avion privé: les exigences folles de Neymar pour signer en Arabie saoudite

Pour lui et son entourage, Neymar aurait négocié une somptueuse villa de ... 25 chambres ! Cela permettrait au Brésilien de recevoir la visite de sa famille ainsi que de ses amis. Cette demeure serait équipée d'une piscine de 10 mètres sur 40 et de trois saunas. Pour lui faire la cuisine, il aura son chef personnel, un assistant et deux personnes qui s'occuperont du nettoyage.

Pour ses déplacements, Ney bénéficiera de plusieurs voitures de luxe... Toujours d'après nos confrères, il aurait donc à sa disposition une Bentley Continental GP, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracán, sans oublier quatre Mercedes G Wagon pour ses proches ainsi qu'un SUV et un Van de la même marque. Un chauffeur privé sera à disposition du N.10 de la Seleçao et de ses proches. Pour ses trajets plus longs, un avion privé sera également mis à disposition.

Et ce n'est pas tout. Neymar aurait également négocié que le club règle toutes ses factures d'hotels, de restaurants et des divers services qu'il effectuera pendant ses congés. Il bénéficierait aussi d'une prime de 500.000 euros pour chaque post Instagram qui permettra de faire connaitre l'Arabie saoudite.

Des exigences qui donnent le tournis.