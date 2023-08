Les Londoniens ont d’ailleurs battu à deux reprises cette année le prix du transfert le plus cher de l’histoire en Premier League. En janvier dernier, Enzo Fernandez avait été recruté pour 125 millions € après sa belle Coupe du monde. Cette semaine, le transfert de l’Équatorien Moises Caicedo a fait monter un peu plus ce montant puisque Chelsea a payé 134 millions € à Brighton pour s’attacher les services du milieu de terrain.

Et après avoir déjà enregistré sept transferts entrants depuis le début de l’été (Caicedo, Nkunku, Disasi, Jackson, Ugochukwu, Sanchez et Angelo), les Blues ne sont pas encore rassasiés puisque les arrivées du Diable rouge Romeo Lavia (pour 67,7 millions €) et du Français Michael Olise (pour 52,5 millions €) sont imminentes.

Une astuce inspirée des sports US

De telles dépenses font forcément grincer des dents parmi les concurrents des Blues et posent forcément question : après avoir dépensé de telles sommes, comment Chelsea et Todd Boehly font pour contourner les règles du fair-play financier de l’UEFA et de la Premier League ?

La réponse est simple : en distribuant des contrats de (très) longue durée à leurs nouvelles recrues. Ce n’est pas un hasard si l’Ukrainien Mykhaylo Mudryk a signé pour 8,5 ans en janvier dernier, Badiashile pour 7,5 ans et récemment Caicedo pour 8 ans avec une 9e année en option. Le joueur équatorien est d’ailleurs le 22e joueur de Chelsea à signer un contrat supérieur à cinq ans.

À lire aussi

Romeo Lavia devrait suivre à son tour puisque le Belge devrait signer un contrat entre 7 et 8 ans avec les Blues. Et c’est tout sauf un hasard. En offrant de tels contrats à leurs recrues, Chelsea exploite un vide juridique puisque les contrats de très longue durée offerts aux nouveaux joueurs permettent l’amortissement du prix du transfert en étalant le coût des frais d’achat sur une plus longue période, ce qui limite, à court terme, le déficit. Les 134 millions € du transfert de Caicedo peuvent donc par exemple être étalés sur les huit années de contrat du milieu de terrain chez les Blues.

Grâce à ce stratagème, pompé par Boehly aux sports US où de telles pratiques sont courantes, le milliard d’euros dépensé par Chelsea sur le marché des transferts depuis le rachat de Boehly représente seulement 183,5 millions € grâce à l’amortissement selon The Athletic. Un montant qui est pratiquement équilibré par les revenus liés à la vente de joueurs au cours de la même période (174,6 millions €).

Cela permet donc à Chelsea rester dans les clous du fair-play financier puisque l’UEFA n’autorise que 60 millions € de pertes aux clubs sur une période de trois ans.

Une tactique à court terme

Mais l’entourloupe ne pourra pas durer : l’UEFA a d’ores et déjà décidé que l’amortissement des transferts ne pourrait plus excéder une durée de cinq ans. Cette décision n’affecte pas (encore) le club de Todd Boehly qui n’est pas qualifiée pour une coupe européenne mais, selon le Mail Online, la Premier League devrait suivre prochainement pour s’aligner sur les règles de l’association européenne de football.

Mais cette nouvelle limite de cinq ans ne s’appliquera pas aux nouvelles recrues de Chelsea jusqu’à l’été prochain. Ce qui aura permis aux Blues de contourner les règles du fair-play financier sur le court terme en dépensant plus d’un milliard d’euros sur le marché des transferts en à peine plus d’un an.