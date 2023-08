Les retrouvailles avec Mourinho qui avait besoin d’une pointe pour viser la C1 : ce qui attend Lukaku à l’AS Rome

À lire aussi

Le projet : objectif top 4

Invité à donner ses favoris pour le Scudetto sur les ondes de Radio Serie A, Carlo Ancelotti a dessiné un panorama pertinent : “il y a quatre équipes au premier rang : Naples, l’AC Milan, l’Inter et la Juventus. Puis la Roma.”

Si un titre après lequel tout un club court depuis 2001 apparaît hypothétique, l’objectif est d’abord de retrouver un top 4 plus atteint depuis la troisième place en 2017/18. Pour disputer à nouveau la Ligue des champions avec une dernière incursion en demi-finale à la surprise générale cette saison-là. La Roma a depuis étalé sa culture européenne aux étages en dessous en remportant la première Ligue Europa Conference au printemps 2022 puis en se hissant la saison dernière en finale de la Ligue Europa (défaite contre le Séville FC). Une compétition que les Romains, dans le pot 1 du tirage au sort prévu ce vendredi, disputeront à nouveau cette saison.

L’équipe : en rodage

”Notre début de saison est difficile. Nous étions en difficulté et c’est clair que voir l’AS Rome avec un point après deux journées est inacceptable.” Gianluca Mancini ne l’a pas caché : la défaite sur le terrain du Hellas Vérone où Cyril Ngonge a marqué (2-1) et qui a fait suite à un 2-2 contre la Salernitana à domicile a rappelé qu’avant de rencontrer l’AC Milan vendredi, les Giallorossi se cherchent. Parce qu’ils ont perdu un cadre dans chaque ligne. Le Brésilien Roger Ibanez, pilier de la charnière centrale à trois, a rejoint Al-Ahli contre 30 millions d’euros quand le toujours utile Nemanja Matic a signé à Rennes. Tammy Abraham n’a pas été transféré mais l’Anglais s’est rompu les ligaments croisés lors de la dernière journée de championnat. Et si le mercato a été intéressant avec les arrivées des défenseurs centraux Evan Ndicka (Francfort) et Diego Llorente (Leeds), du latéral droit Rasmus Kristensen (Leeds), des milieux Houssem Aouar (Lyon) Leandro Paredes et Renato Sanches (Paris SG), le chantier se situe devant.

Que ce soit dans le 3-5-2 ou dans un 3-4-2-1 à la Martinez, l’absence d’Abraham n’a pas été compensée. Le doublé d’Andrea Belotti lors de la première journée, après 476 jours sans marquer, est une belle histoire mais l’attaquant revient de loin. Plus que le prêt de l’international iranien de Leverskusen Serdar Azmoun, celui de Lukaku vient mettre fin à la quête estivale d’un attaquant d’envergure. Les noms de Gianluca Scamacca, Alvaro Morata, Marko Arnautovic et plus récemment Duvan Zapata ont été associés à la Roma qui attend de sa nouvelle recrue qu’elle vienne pallier le manque de mordant offensif de la 9e attaque seulement de Serie A. Et le Diable, avec Paulo Dybala, meilleur buteur romain l’an passé (18 réalisations toutes compétitions confondues dont 12 en Serie A) et à un degré moindre Stephan El Shaarawy, va trouver des profils complémentaires au sien.

Le coach : les retrouvailles avec Mourinho

Trois petits bouts de matchs à Chelsea, 73 rencontres pour 33 buts avec Manchester United : pour la troisième fois de leur carrière, José Mourinho et Romelu Lukaku vont cohabiter. Leur première saison mancunienne en 2017/18 avait démarré vraiment très fort quand le buteur avait battu des records pour ses débuts avec 11 buts lors de ses dix premières apparitions pour terminer la saison avec 27 réalisations en 51 matchs. Tout s’était gâté ensuite quand le Portugais avait rappelé que sa troisième saison dans un club est souvent celle du divorce. En espérant que l’histoire ne bégaie pas pour un coach qui attaque son troisième exercice à Rome…