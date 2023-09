S’il n’est plus possible pour les Reds de recruter d’autres joueurs, certains pourraient encore quitter le navire… notamment vers l’Arabie saoudite dont le mercato se termine ce jeudi. On pense à Mo Salah, le pharaon des Reds qui est approché depuis plusieurs semaines par Al-Ittihad. Une belle offre a été proposée pour que Salah rejoigne le championnat saoudien, pas loin de deux cents millions d’euros.

Une offre que Liverpool a refusé mais qu’en est-il de Mo Salah ? Est-il en train de négocier ? Selon Dominik Szoboszlai, l’Egyptien sera toujours à Liverpool cette saison. “On a parlé ensembe et il veut rester ici. Il est bien ici avec le groupe. Et vous le voyez, il n’est toujours pas parti et c’est la meilleure des nouvelles. C’est un magnifique joueur”, raconte le Hongrois buteur face aux Villains.

Du côté de Jurgen Klopp, aucune certification n’a été émise par Mo Salah. “Il n’a pas besoin de venir dans mon bureau pour me dire : au final patron, je ne pars pas. Cela se voit à l’entraînement et sur le terrain”, raconte-t-il au Daily Mail.