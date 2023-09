Witsel, Hazard, Alzate et le RWDM : suivez la dernière journée du mercato belge en direct !

Suivez la dernière journée avec nous :

- 12h14 : Stan Van Dessel quitte Saint-Trond et poursuit sa carrière en Challenger Pro League avec le Lierse. Il y a signé un contrat d’un an (avec option), ont annoncé les clubs lierrois et trudonnaire mercredi lors du dernier jour du mercato belge. Le milieu de terrain de 22 ans est un jeune produit des Canaris, où il a fait ses débuts en équipe première en 2019. Il a disputé un total de 41 matchs pour les Trudonnaires. Cette saison, il est monté au jeu à quatre reprises.

- 12h08 : Kamal Sowah est officiellement un joueur du Standard ! Il est prêté par Bruges avec option d’achat.

- 11h45 : Exclusif : Le Standard a tenté le coup pour… Axel Witsel ! De son côté, Alzate est attendu en borde Meuse pour un retour très attendu dans le cœur de jeu des Rouches.

- 11h20 : L’USG pourrait se débarrasser de Guillaume François ! Le vétéran unioniste pourrait aller chercher plus de temps de jeu du côté du RWDM.

- 11h10 : Le RWDM veut faire ses emplettes… au RSCA ! Deux joueurs sont ciblés pour renforcer le compartiment offensif.

- 10h45 : Les Molenbeekois du RWDM devraient obtenir le prêt de deux joueurs : Moussa Sissoko et Jeff Reine-Adélaide. Le premier est connu chez nous pour avoir évolué au Standard tandis que le second appartient à Lyon et a coûté près de 25 millions d’euros aux Rhodaniens il y a quatre ans.

- 9h30 : Les négociations entre Thorgan Hazard et Anderlecht vont se poursuivre aujourd’hui. Mais il va falloir que tout le monde mette de l’eau dans son vin. Surtout Dortmund qui se montre difficile dans les négociations.

- 7h00 : Comme annoncé hier, Malines a annoncé un jour avant la clôture du mercato estival, l'arrivée en prêt et avec option d'achat d'Elias Cobbaut en provenance de Parme, en deuxième division italienne. Le défenseur, également passé par Anderlecht, retrouve son club formateur.