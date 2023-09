La chronique de Jonathan Lange : oui, le football peut encore être romantique !

Toby Alderweireld est revenu dans la ville de son cœur qu’il a gravé dans la peau.

Il n’empêche que dans ce jeu devenu un business comme un autre, il subsiste des exceptions qu’on rêverait de voir naïvement redevenir la règle. Des élans de romantisme qui font chavirer nos petits cœurs d’amoureux du ballon rond. Sergio Ramos incarne ce souffle trop rare. En refusant le pont d’or saoudien pour privilégier un retour à Séville, là où tout a commencé pour lui il y a 18 ans, le défenseur nous a presque réconciliés avec le mercato. Il n’est pas le premier, mais il est l’un des derniers à le faire. Chez nous, récemment, Jean-François Gillet et Réginal Goreux sont revenus sur les terres rouches de leur premier amour. Vincent Kompany avait lui aussi succombé à la tentation anderlechtoise. Et Toby Alderweireld est revenu dans la ville de son cœur qu’il a gravée dans la peau. Des mouvements rafraîchissants dans des mercatos toujours plus chauds que cette fin d’été caniculaire. Qui montre qu’il y a encore un peu de place pour les romantiques.