Philippe Coutinho quitte la Premier League rejoint le club qatari d'Al Duhail

À 31 ans, Coutinho a déjà joué dans les plus grands clubs européens, sans toutefois confirmer sur le long terme les espoirs placés en lui. Arrivé en Europe à l'Inter, il n'est pas parvenu à s'y imposer et est transféré à Liverpool, où son élégance balle au pied, sa bonne frappe de balle et son sens de l'élimination ont marqué les esprits. De 2013 à 2018, il a marqué 54 buts et distribué 45 assists en 201 matches avec les Reds.