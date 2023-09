Le Qatar est devenu… pauvre à côté de son voisin saoudien

2022, une année importante pour le Qatar. Le pays accueille la Coupe du monde qui verra l’Argentine s’imposer. C’est le couronnement du projet qatari. Un projet ou plutôt une tentative pour devenir un championnat influent en attirant des stars sans jamais réussir. Un essai qui n’est jamais arrivé à la cheville de la situation actuelle du pays voisin, l’Arabie Saoudite.

Le Qatar, quand même un choix de luxe

Niveau transferts, l’Arabie Saoudite est sur une autre planète que le Qatar. Les clubs saoudiens ont dépensé plus de 800 millions d’euros cet été. Les formations qataries, plus de 100 millions. Une différence et pas des moindres. Un constat ressort de ces chiffres : l’Arabie Saoudite attire plus facilement les stars que son voisin. L’influence du transfert de Cristiano Ronaldo (38 ans) à Al-Nassr n’y est pas pour rien. Mais d’autres joueurs ne choisissent pas la même voie et se rendent au Qatar. En témoigne, par exemple, le transfert de Marco Verratti, 30 ans, du PSG à Al-Arabi.

Indésirable au PSG depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, Verratti était courtisé depuis le début de ce mercato par des clubs saoudiens (Al-Hilal, Al-Ahli), Galatasaray et Al-Arabi. Mais c’est bien pour le club qatari que le milieu de terrain italien s’est engagé. Un choix dicté par la compétitivité du championnat ? Probablement pas. Le niveau est plus relevé du côté de l’Arabie Saoudite. Par contre, l’argument financier est sûrement celui qui a changé la donne. L’Italien devrait toucher un salaire de 35 millions d’euros par an selon la Gazzetta dello Sport. Le manque d’attention de la part des clubs saoudiens a sans doute également joué dans sa décision. Il a choisi le dernier club qui s’est intéressé à lui de manière concrète. Même si l’Arabie Saoudite attire plus aisément, le Qatar reste encore un choix de luxe pour les joueurs de football. Les salaires y sont aussi très attractifs.

Moins gourmand en stars que l’Arabie Saoudite

Toutes les lumières étaient braquées sur l’Arabie Saoudite durant ce mercato d’été. Le pays du Moyen-Orient a réussi à attirer des stars du ballon rond : Neymar (31 ans), Benzema (35 ans), Sadio Mané (31 ans), Fabinho (29 ans) ... Un mercato bien plus époustouflant que le Qatar. Le voisin de l’Arabie Saoudite peine à faire de même. Malgré tout, certains tentent l’expérience. Le plus gros nom du championnat, c’est bien Philippe Coutinho (31 ans). Passé par l’Inter Milan, Liverpool, Barcelone ou encore le Bayern Munich, le Brésilien a été prêté par son club actuel, Aston Villa, au club d’Al-Duhail. Andy Delort y a aussi posé ses valises. L’ancien joueur de Montpellier, Nice et Toulouse notamment joue désormais pour Umm Salal SC. D’autres comme Rodrigo Moreno (32 ans), Abdou Diallo (27 ans), Thiago Mendes (31 ans) et maintenant Marco Verratti (30 ans) ont suivi le mouvement durant ce mercato. Il se joignent à Javi Martinez (35 ans), Rafinha (30 ans), Sofiane Boufal (29 ans) et Yacine Brahimi (33 ans).

Philippe Coutinho, prêté par Aston Villa, a rejoint le club qatari d'Al Duhail.

Pas de Belge mais des Belgicains

Zéro. C’est le nombre de Belge qui joue actuellement dans le championnat qatari. Par le passé, certains comme Isaac Mbenza (Sporting Charleroi), Maxime Lestienne (Lion City Sailors, club de Singapour) ou Toby Alderwereild (Antwerp) ont pu y faire un petit passage. Le Qatar est aussi un refuge d’anciens de Pro League. Quelques noms bien connus de notre championnat poursuivent leur carrière dans ce pays. On peut citer l’ancien Malinois et Anderlechtois, Sofiane Hanni, ou encore Edmilson Junior, ex-joueur de Saint-Trond et du Standard.