Loïs Openda presque aussi cher que Gvardiol à Leipzig ?

Le duel fait déjà saliver : Josko Gvardiol face à Loïs Openda. Soit le transfert sortant le plus cher de l’histoire de Leipzig (90M €) et la recrue la plus coûteuse (38,5M €). La somme payée à Lens pour Openda pourrait même croître et atteindre près de 49 millions d’euros grâce aux bonus négociés. Mais selon Sky Sport, une clause de départ a également été incluse dans le contrat du Diable rouge.