Valeur marchande en Premier League : Doku et Lavia explosent, De Bruyne en chute libre

L’attaquant de Manchester City est suivi par l’Anglais Bukayo Saka (120 millions €) et son coéquipier Phil Foden (110 millions €). Le premier Belge reste Kevin De Bruyne. Mais le joueur de 32 ans est en chute libre. En raison de son âge et de ses blessures récurrentes ces derniers mois, le capitaine des Diables rouges ne vaut plus “que” 70 millions €, soit autant que des joueurs comme Dominik Szoboszlai (Liverpool), William Saliba (Arsenal), James Maddison (Tottenham) ou encore Alexander Isak (Newcastle). Et loin de sa meilleure valeur de 150 millions € en décembre 2019.

Derrière KDB, on retrouve son coéquipier Jérémy Doku dont la valeur atteint désormais les 60 millions €. Il s’agit d’une véritable explosion pour le feu follet de Manchester City qui a vu sa valeur plus que doubler (+ 32 millions €) en à peine trois mois. Doku a d’ailleurs enregistré la deuxième plus forte augmentation depuis la dernière mise à jour, juste après le jeune attaquant de Brighton Evan Ferguson (+ 35 millions €).

Un autre jeune Diable rouge a connu une augmentation significative : Roméo Lavia. Même s’il n’a pas encore fait ses débuts officiels avec Chelsea en raison d’une blessure à la cheville, le milieu de terrain a vu sa valeur marchande augmenter de 18 millions € pour atteindre le cap des 50 millions €. Il revient ainsi à hauteur d’Amadou Onana, joueur plus confirmé en Angleterre mais dont la valeur continue d’augmenter légèrement (+ 5 millions €).

Avec une valeur estimée à 35 millions €, Leandro Trossard monte in extremis dans le top 100 des joueurs les plus bankables de Premier League.

