Zinédine Zidane de retour au Real Madrid ? Le Français pourrait succéder à Carlo Ancelotti

Ces derniers mois, il a été approché par plusieurs clubs dont le PSG pour remplacer Mauricio Pochettino puis Christophe Galtier, mais aussi par Marseille et la Juventus. Mais à chaque fois, il a décliné l’offre ou le deal ne s’est pas fait d’une manière ou d’une autre.

Et désormais, c’est le Real Madrid qui reviendrait à la charge. L’émission espagnole El Chiringuito affirme que le Français va revenir au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti en 2024. Le tacticien italien devrait s’engager avec la fédération brésilienne et devenir le nouveau sélectionneur du Brésil en vue de la Coupe du monde 2026.

Pour El Chiringuito, Zinédine Zidane est la piste la plus sérieuse. Un avantage supplémentaire au retour du Français est qu’il pourrait faciliter la venue de la star Kylian Mbappé l’été prochain. L’attaquant du PSG échappe aux Merengues depuis plusieurs années et la direction madrilène voudra mettre tous les atouts de son côté pour enfin le récupérer.

Après sa carrière de footballeur, Zinédine Zidane a déjà entraîné le Real Madrid, entre 2016 et 2018 puis entre 2019 et 2021. Avec les Merengues, il a remporté trois Ligue des Champions et deux Ligas. Alors jamais deux sans trois pour Zizou à Madrid ?