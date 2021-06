Clap de fin pour Lionel Messi en Catalogne? Ces dernières semaines, le FC Barcelone semblait pourtant bien déterminé à le faire prolonger. Mais la date butoir n'est plus qu'une question... d'heures désormais.

En effet, à minuit ce mercredi soir, le contrat de la Pulga prendra fin au FCB. Pourtant très confiant, Joan Laporta n'est pas encore parvenu à convaincre Leo Messi de poursuivre son aventure dans le club de son coeur. Il y a quelques semaines, une rumeur persistante venue de MLS semblait même prendre beaucoup d'ampleur.

Une rumeur qu'a tuée dans l'oeuf le Mundo Deportivo dans ses pages ce mercredi. "Sa volonté de continuer au FC Barcelone est connue de tous" affirment nos confrères. Interrogé par différents médias devant les locaux du club, Laporta s'est dit "calme" à propos de la situation de son futur ex-protégé. Une réponse qui corrobore avec les propos de Mundo Deportivo. "Il n'y a aucun alarmisme dans les bureaux du Camp Nou. Si les dirigeants du club semblent confiants concernant la prolongation de l’attaquant au FC Barcelone, l’urgence est tout de même de prolonger Leo Messi avant qu’il ne soit libre de tout contrat" ajoute le journal.

A priori, personne ne connaît donc la décision du septuple Ballon d'Or. En pleine Copa America, il annoncera certainement sa décision à l'issue de la compétition.

Les supporters catalans devront donc encore patienter avant de savoir si l'un des meilleurs joueurs de l'histoire restera au club. L'Argentin avait commencé son aventure en Espagne le 14 septembre 2005 lors d'une victoire en Ligue des champions contre le Werder Brême. 778 matchs plus tard, son compteur pourrait s'arrêter à 672 buts et 305 passes décisives. Cette saison, il a encore démontré que le temps n'avait aucune emprise sur ses performances avec 38 buts et 14 passes décisives et 47 rencontres toutes compétitions confondues.

La Catalogne retient donc son souffle !