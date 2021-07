Même si les Gunners devraient attirer un autre médian d'ici la fin du mercato, l'ancien capitaine d'Anderlecht aura vraisemblablement des opportunités de jeu à l'Emirates Stadium.

Alors que son transfert de Bruxelles à Londres était dans l'air depuis quelques semaines, Sambi Lokonga a enfin été présenté officiellement à Arsenal ce lundi. Il sera, bien évidemment, du voyage quand les Londoniens prendront la direction des États-Unis pour disputer la Florida Cup. Un séjour durant lequel les Gunners affronteront notamment l'Inter de Romelu Lukaku, mais qui permettra aussi à Sambi Lokonga de faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers et de son nouvel entraîneur.

Lundi, Mikel Arteta s'est d'ailleurs brièvement confié au sujet du Diable. "Albert est un joueur très intelligent, qui a montré une grande maturité dans ses performances durant son développement", a expliqué le manager d'Arsenal. "Il a été bien coaché par Vincent Kompany et son équipe à Anderlecht. Je connais bien Vincent (NdlR : ils ont partagé les terrains d'entraînement à Manchester City, quand Arteta était l'adjoint de Guardiola) et il parle avec tellement d’admiration de Sambi et de son impact positif sur l’équipe d’Anderlecht. Nous sommes confiants du fait qu'Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et sommes impatients d'accueillir le nouveau membre de notre équipe."

De belles paroles qui fournissent peu d'indices sur la place qu'occupera Sambi Lokonga dans le noyau londonien. Sera-t-il un titulaire à part entière, intégré dans la rotation ou tout simplement abonné aux places sur le banc ?