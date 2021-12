Avec l'arrivée ce mardi de Ferran Torres en provenance de Manchester City, le FC Barcelone a déjà réalisé le premier gros coup de ce mercato d'hiver. Mais ce transfert estimé à 55 millions d'euros n'a pas calmé les Catalans. En effet, selon la presse espagnole, Xavi aimerait avoir un autre attaquant à sa disposition et son nom est déjà connu : Alvaro Morata.

Le nouvel entraîneur du Barça aurait déjà contacté l'international espagnol et des négociations seraient déjà en cours. Prêté par l'Atletico Madrid à la Juventus, Morata ne voudrait pas rester en Italie et serait prêt à rompre son contrat avec la Vieille Dame, malgré une option d'achat. Le club italien pourrait voir la fin du prêt de Morata comme une bonne affaire pour les finances du club, lui qui n'a pas convaincu depuis son retour.

Mais la question reste de savoir si l'Atletico Madrid serait prêt à lâcher son joueur pour un concurrent direct. Dans ce dossier, c'est Antoine Griezmann qui pourrait jouer un rôle déterminant. Le Français est actuellement prêté aux Colchoneros qui possèdent une option d'achat à hauteur de 40 millions d'euros. Une opération qui pourrait être rentable en cas de vente de Morata au club catalan.

Pour Dembélé, les négociations ont échoué

D'autant que du côté du Barça, on se fait de moins en moins d'illusions quant à la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé selon la presse espagnole. Ce qui coince, ce sont les demandes salariales du joueur, qui souhaiterait un salaire brut annuel de 40 millions d'euros et une prime à la signature de l'ordre de 20 millions d'euros. Des sommes que le club catalan ne peut avancer pour le moment, d'autant plus pour un joueur aussi fragile, et qui le contraindrait à devoir laisser partir l'international français.

Selon le quotidien Sport, Dembélé aurait même déjà un accord de principe avec... la Juventus, qui va devoir trouver un remplaçant à... Morata.