La saga Kylian Mbappé a tenu la planète foot en haleine durant plusieurs semaines. Pendant un temps, on a cru que les Parisiens allaient perdre leur star et devraient "se contenter" de Lionel Messi et Neymar la saison prochaine. Mais la donne a changé désormais avec le choix surprise de Mbappé et sa prolongation à Paris jusqu'en 2025

Le choix de Mbappé pourrait donc avoir de grandes répercussions sur le futur de Neymar. Selon les informations du journal L'Équipe, les dirigeants parisiens ne seraient plus contre un départ du Brésilien cet été en cas d'offre intéressante. Dans l'ombre de Mbappé cette saison, Neymar n'est clairement plus la vedette du club de la capitale française et sort d'une saison très moyenne.

Patron du vestiaire, et encore plus depuis sa prolongation de contrat, Mbappé "ne trouverait rien à redire" en cas de départ de son équipier avec lequel il est "plus distant" ces derniers mois selon le quotidien sportif français. Très influent à Paris, Mbappé aurait fait savoir son opinion à la direction du PSG.

Si le club ne serait pas contre un transfert du Brésilien, qui avait été acheté pour le montant record de 222 millions d'euros il y a 5 ans au FC Barcelone, plusieurs obstacles se dressent devant un éventuel départ. Tout d'abord, c'est le contrat du Brésilien qui pose problème. Neymar possède toujours trois ans de contrat, lui qui a resigné la saison dernière jusqu'en 2025. Et surtout, il n'aurait pas du tout l'intention de partir selon L'Équipe.

Ensuite, peu de clubs semblent près à investir dans le joueur de 30 ans qui touche l'un des plus gros salaires de la planète foot (environ 4 millions d'euros brut par mois), auquel il faudrait sans doute ajouter une belle indemnité de transfert car le PSG ne compte pas brader son attaquant. Peu de clubs peuvent donc se permettre de recruter Neymar cet été et aucune n'offre n'est encore arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens selon le journal français.