Maintenant que Pep Guardiola a resigné du côté de Manchester City et est assuré de rester chez les Skyblues pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2023, les médias anglais font pression pour que l'Espagnol parvienne à faire venir Lionel Messi en Catalogne. Le joueur de 33 ans et l'entraîneur espagnol se sont côtoyés durant de nombreuses années à Barcelone.

L'Argentin arrive en fin de contrat à la fin de la saison et les rumeurs d'un départ se font de plus en plus pressantes depuis quelques mois. La Pulga serait tentée par une aventure à l'étranger et la presse britannique espère que Pep Guardiola jouera de son influence auprès de celui-ci pour l'attirer en Angleterre.

De nombreux tabloïds anglais ont publié ce sujet sur leur Une de ce vendredi. Et la plupart avait comme titre principal "Get Messi", soit "aller chercher Messi".

Mais les journaux anglais ne sont pas les seuls à voir Messi rejoindre son ancien entraîneur à Manchester City puisque le journal espagnol a titré son édition de ce vendredi par un "Messi-City, le cercle se referme", qui laisse penser que le joueur argentin ne fera pas de vieux os en Catalogne.

Mais Manchester City aura d'autres dossiers chauds sur la table lors des prochains mois puisque les négociations en vue d'une prolongation de Kevin De Bruyne, encore sous contrat jusque fin 2023, ont débuté. Pour parvenir à un accord, Manchester City risque de casser sa tirelire et faire de notre Diable rouge l'un des joueurs les mieux payés de Premier League.