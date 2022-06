Annoncé depuis plusieurs semaines, Aurélien Tchouameni devrait bien évoluer sous les couleurs blanches du Real Madrid la saison prochaine. Selon plusieurs médias, dont Marca et The Athletic, le Real Madrid et Monaco sont enfin tombés d'accord pour le transfert du jeune international français cet été. Pour le journal espagnol, la signature est imminente et le transfert devrait être annoncé très rapidement.

Ces derniers jours, des doutes étaient apparus pour le passage du milieu de terrain dans la capitale espagnole. La presse ibérique craignait une surenchère de la part du PSG , également intéressé par les services de Tchouameni. Il n'en sera finalement rien et le Real Madrid devrait dépenser 80 millions d'euros plus 20 millions en bonus.

Pour Marca, c'est la volonté du joueur de rejoindre le club de la capitale espagnole qui a été déterminante. Pourtant, dans l'émission Téléfoot ce dimanche, il avait tempéré expliquant que son choix n'était pas encore fait.

Il devrait donc s'agir du deuxième transfert des Madrilènes en vue de la saison prochaine après l'Allemand Antonio Rudiger.