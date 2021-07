10. Gonzalez recruté pour 23 millions d’euros par la Fiorentina

Fin juin, La Fiorentina a recruté Nicolas Gonzalez pour un montant de 23 millions d’euros (hors bonus estimé à 4 de plus). L’attaquant argentin âgé de 23 ans, qui a évolué à Stuttgart durant les trois saisons précédentes, est l’auteur de 23 buts marqués en 79 matches sous les couleurs du club allemand.

9. Silva prend la direction de Leipzig pour 23 millions d’euros

Un terrain d’entente de 23 millions d’euros a été trouvé entre Francfort et le Red Bull Leipzig pour laisser filer André Silva, deuxième meilleur buteur en Bundesliga derrière l’inaccessible Lewandowski. Malgré un Euro peu brillant et avec seulement 36 minutes jouées, l’attaquant portugais de 25 ans vient de signer un contrat jusqu’en 2026 chez les taureaux rouges.

8. Marseille s’offre Gerson pour 25 millions d’euros

© AFP



Deuxième recrue estivale au Vélodrome, le milieu de terrain Gerson a signé pour une durée de cinq ans. C’était le joueur désiré par Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM. Celui sur lequel il a mis sa priorité. Et pour se le procurer, le club phocéen a mis les moyens. Avec 25 millions d’euros, il s’agit du 3e plus gros transfert du club marseillais (à égalité avec Kevin Strootman). Lors des deux saisons précédentes le Brésilien de 24 ans a évolué sur ses terres natales, à Flamengo.

7. L’AC Milan lève l’option d’achat de Tomori pour 29,2 millions d’euros

Lors de la saison passée, Fikayo Tomori a été prêté par Chelsea à l’AC Milan. Mais le club italien a décidé de prolonger son séjour. Les dirigeants ont levé l’option d’achat pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros. Et cette équipe milanaise, il la connaît bien. Aux côtés notamment d’Ibrahimovic, l’international anglais de 23 ans a déjà disputé 22 matches.

6. Patson Daka à Leicester pour 30 millions

Le joueur zambien de 22 ans, quatre fois d’affilée champion d’Autriche avec Salzbourg, va mettre ses talents de buteur au profit du club anglais de Leicester. Aux côtés de trois Diables Rouges : Tielemans, Castagne et Praet. Et les filets de la Premier League n’ont qu’à bien se tenir. Patson Daka, c’est 27 buts en 28 matches en équipe nationale et 68 buts en 125 matches lors des quatre saisons jouées à Salzbourg.

5. Rodrigo de Paul transféré à l’Atlético pour 35 millions d’euros

En provenance d’Udinese en Serie A, Rodrigo de Paul vient de signer il y a quelques jours dans l’équipe de Luis Suárez : l’Atlético Madrid. Le milieu de terrain argentin de 27 ans s’est illustré lors de la Copa America et notamment lors de la finale, remportée contre le Brésil, grâce à l'un de ses assists. L’homme en forme évoluera sous les couleurs de l’Atlético durant cinq saisons grâce à un transfert de 35 millions d’euros.

4. Buendía signe un transfert record pour Aston Villa : 38,4 millions d’euros

© Imago

38,4 millions d’euros. C’est le transfert le plus cher de l’histoire d’Aston Villa. L’international argentin (24 ans) Emiliano Buendía, qui a contribué à la montée de Norwich en Premier League et sacré meilleur joueur en D2, a obligé le club de Birmingham à casser sa tirelire.

3. Konaté chez les Reds pour 40 millions d’euros

Le club de Liverpool a dû mettre la main à la poche pour s’offrir le français Ibrahima Konaté. 40 millions de déboursés pour acquérir les services du jeune joueur de 22 ans. Formé à Sochaux, Konaté s’est ensuite dirigé vers la Bundesliga et plus particulièrement vers le club de Leipzig durant ces quatre dernières années. Tout juste de retour de l’Euro-Espoirs avec l’équipe de France, Ibrahima se dit “heureux” à l’idée de rejoindre les Reds.

2. Upamecano rejoint le Bayern pour 42,5 millions d’euros

Le joueur français Dayot Upamecano ne quitte pas le territoire allemand (anciennement à Leipzig) mais rejoint l’un des clubs les plus en forme du moment et le plus titré d’Allemagne : le Bayern Munich. Le défenseur central de 22 ans prendra la place de Jérôme Boateng, arrivé en fin de contrat et pas prolongé. Le transfert se chiffre à 42,5 millions d’euros. Avec Konaté et Upamecano, le club de Leipzig est plus riche de 80 millions en seulement deux transferts.

1. Le PSG met 60 millions d’euros sur la table pour se procurer Hakimi

© AFP



Malgré les difficultés financières que connaît le PSG, un nouvel élément intègre l’effectif du club parisien, et pas des moindres : Achraf Hakimi. Le latéral droit, champion d’Italie en 2020 avec l’Inter Milan, a rejoint les rangs pour la somme, à l’heure actuelle, record de ce mercato estival avec 60 millions d’euros. Hakimi, âgé de seulement 22 ans, a signé pour une durée de cinq ans, jusqu’à la fin juin 2026.