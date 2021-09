En Europe, la grande majorité des mercato s’est terminé ce mardi soir. Cette fin de journée a d'ailleurs été assez folle pour le FC Barcelone. Ce jeudi, on apprend grâce à Fabrizio Romano que le marché des transferts n'est pas terminé en Catalogne. Alors qu'il se dirigeait vers un prêt du côté de la Juventus, le transfert de Miralem Pjanic a capoté. Indésirable du côté du Barça et non désiré par Koeman, le Bosnien est dans une impasse.

Un club pourrait le sortir de sa situation: le Besiktas. En effet, selon le journaliste de Sky Italia, les Aigles et le Barça négocient une location du milieu. "Besiktas et Barcelone sont en discussions avancées pour Miralem Pjanic. L'accord est maintenant proche entre les clubs. Les négociations sont en cours sur les termes personnels et le salaire pour un prêt potentiel. Besiktas essaie et pousse" a tweeté Fabrizio Romano. A noter que le mercato turc se termine le 8 septembre.

Plus tôt dans la journée, Mundo Deportivo avait annoncé que Pjanic avait aussi reçu une offre du Zenit Saint-Pétersbourg. Le joueur de 31 ans hésiterait à rester également en Liga jusqu'en janvier pour tenter une nouvelle aventure.