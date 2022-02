Pourquoi Aubameyang est-il parti d'Arsenal ?

Capitaine, Aubameyang était une valeur sûre des Gunners en début de saison. Problème: un énième problème disciplinaire l'a rendu indésirable. En effet, le joueur avait été autorisé par son club à voyager pour raisons personnelles (voir sa mère qui était malade). Mais la flèche est rentrée plus tard que prévu. Ce qui a eu pour conséquences d'un point de vue sanitaire à cause du protocole covid lié à la Premier League.

Des conséquences qui ont surtout engendré sa complète mise à l'écart avec un brassard retiré. Pour Mikel Arteta, il s'agissait de l'écart de trop. Surtout pour un homme qui ne supporte pas que ses joueurs ne vivent pas pour leur carrière. L'Espagnol l'a dès lors écarté des feuilles de match. "Personnellement, je n'avais pas de problème avec Arsenal. Je pense que c'était un problème entre lui et moi", a déclaré le Gabonais lors de sa présentation. "Nous n'étions tous les deux plus heureux. Je pense que la situation est mieux comme cela avec ce transfert."

Pourquoi Arsenal a libéré son joueur ?

Sous contrat jusqu'en 2023 à Londres, 'Aubam' était l'un des joueurs les mieux de Premier League avec un salaire de 1,7 million par mois selon le Times. Une fortune pour un élément indésirable qui n'a inscrit que quatre buts en Premier League cette saison et dix l'an dernier.

Dès lors, les dirigeants ont simplement fait un calcul financier. Pour le libérer de son contrat, Arsenal a lâché 8,3 millions d'euros. Soit l'équivalent des six prochains mois de l'année. En revanche, grâce à cette transaction, ils économisent un peu moins de 20 millions d'euros sur l'année prochaine. Des émoluments en moins qui feront du bien aux finances au moment de se chercher un nouveau numéro neuf en juin prochain.

Quelles sont les conditions de son contrat en Catalogne?

Avec ses problèmes financiers, le FC Barcelone ne pouvait offrir un pont d'or à l'ancien serial buteur d'Arsenal. Toutes les sources espagnoles concordent: Aubameyang a dû consentir à un gros effort financier pour rejoindre les Blaugrana. En revanche, il a signé un contrat longue durée jusqu'en 2025. S'il va au bout de son bail, il aura alors 35 ans. Mais le FC Barcelone a inclus une clause qui stipule que le contrat peut-être rompu en juin 2023. De quoi s'assurer son départ si les dirigeants ne sont pas satisfaits de lui. Il dispose également d'une clause libératoire évaluée à 100 millions d'euros. Une clause qui est plutôt inutile sachant qu'aucun club ne payera cette somme.

Quel est son niveau aujourd'hui?

Comme dit précédemment, Aubam n'est plus que l'ombre de celui qui a inscrit 54 goals en 87 rencontres de Premier League lors de ses 30 premiers mois à Londres. Cette saison, il n'a plus été titulaire depuis le 2 décembre dernier. "Il est vrai que je n'ai pas joué depuis un petit moment", a-t-il admis. "Mais dans ma tête, tout est clair. Je serai bientôt prêt à jouer et donner un coup de main à mon nouveau club. Nous allons revenir au sommet petit à petit."

Une chose est certaine, il ne reformera pas le duo infernal de Dortmund avec Ousmane Dembélé. Le Français est un indésirable et vit une situation que con ancien compagnon de jeu allemand connait assez bien. En revanche, l'attaquant aura pour mission de concurrencer Luuk De Jong sur le front de l'attaque. Un défi à sa portée. D'autant plus qu'il dispose d'un profil différent. Le Néerlandais est un point d'appui tandis que PEA cherche davantage la profondeur. "J'ai un peu parlé avec Xavi et il me voit jouer en 9. Je suis prêt à jouer en 9. Si un jour il a besoin de moi sur l'aile, il n'y aura pas de problème car je suis prêt à jouer à ces deux postes", a-t-il déclaré.