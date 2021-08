Cette fois, la conviction de Florentino Pérez a été plus forte que les tentatives de séduction du PSG. Eduardo Camavinga a signé un contrat de six années avec le Real Madrid, au nez et à la barbe des Parisiens. Le président des Merengues a gagné son bras de fer pour arracher ce grand talent français, à défaut d’avoir gagné dans le dossier Kylian Mbappé.

Malgré toutes ses tentatives et une offre à plus de 200 millions €, le club d’Eden Hazard et Thibaut Courtois n’a pas pu faire plier la direction du PSG. Mais plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, les Espagnols ont immédiatement répliqué avec Camavinga. Comme si l’échec de Mbappé avait ouvert les yeux au Real.

Flashback à l’été 2017. Kylian Mbappé n’est alors âgé que de 18 ans et il sort de trois saisons très prometteuses à Monaco qui ont eu le don d’attirer l’attention des plus grands clubs, dont le Real Madrid. Mais finalement, il accepte les avances du PSG.