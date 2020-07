Les Munichois ont déjà (très) bien avancé sur leur recrutement. Pour bâtir une nouvelle dynastie.

L’appétit vient en mangeant : leur 8e titre d’affilée, le 30e de l’histoire du club, la perspective de réaliser un nouveau doublé Coupe-championnat ce samedi contre Leverkusen et éventuellement un triplé en août avec la Ligue des champions, cela ne suffit pas au Bayern. Dans la lignée de leur mercato estival 2019 avec Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Mickaël Cuisance, les Bavarois entendent poursuivre le rajeunissement de leur effectif. Hasan Salihamidzic, qui a vu ses pouvoirs accrus comme super directeur sportif, poste vacant depuis le départ de Sammer en 2016, a arboré cette semaine un large sourire au moment des présentations du gardien Alexander Nübel (23 ans), en fin de contrat à Schalke, et de Tanguy Kouassi (18 ans). Avec son maillot floqué Nianzou, cette prise de guerre au PSG, où il a refusé de signer son 1er contrat pro, marque la position du club sur le marché des jeunes talents. À l’international mais aussi en Allemagne, où le Bayern a chipé à Hoffenheim Mamin Sanyang, 17 ans, avec l’objectif de faire le pendant à droite d’Alphonso Davies. Les autres cibles suivent cette logique : après Leroy Sané (24 ans) pour une enveloppe totale de 60 millions, Dayot Upamecano (Leipzig) et Kai Havertz (Leverkusen) ont en commun leur âge (21 ans) et incarnent à leur poste le présent et le futur.