L'annonce est tombée lundi soir comme un coup de tonnerre dans le ciel de Manchester : Sergio Agüero quittera les SkyBlues en fin de saison , lui qui est cantonné sur le banc la plupart du temps.

Mais même à 32 ans, l'attaquant argentin attise les convoitises de nombreux clubs. Et à en croire la presse européenne, Agüero aura le choix parmi les plus grands clubs.

Le quotidien sportif espagnol AS évoque plusieurs pistes pour Agüero : la première envoie l'Argentin au FC Barcelone. Un choix qui serait en grande partie influencée par Lionel Messi. L'amitié entre les deux internationaux de l'Albiceleste n'est plus à démontrer et beaucoup estiment que si la Pulga venait à rester en Catalogne, l'espoir de signer Agüero pour la saison prochaine viendrait à augmenter.

Un espoir bien réel depuis la nomination de Joan Laporta à la présidence des Blaugranas et qui a fait de la prolongation de Messi son principal dossier de début de mandat.

La rumeur envoyant Agüero en Catalogne est également relayée par le Manchester Evening News. Mais selon le quotidien britannique, le Barça n'est que l'un des favoris pour signer l'attaquant, "le Real Madrid et la Juventus étant les deux autres candidats les plus sérieux."

La Juventus et le Real Madrid, tous deux à la recherche d'un second souffle après une saison plutôt moyenne de part et d'autre. D'autant que la Vieille Dame pourrait devoir trouver un remplaçant à Cristiano Ronaldo et que selon certains médias de la Botte, la paire Agüero - Kean semble la plus adaptée pour la saison prochaine.

Reste le club qui veut s'offrir tous les plus grands joueurs : le Paris Saint-Germain. Le club parisien reste (avec City) l'option numéro un de Messi dans le cas où ce dernier chercherait à changer d'air. Selon As, comme c'est le cas pour le Barça, l'arrivée de Messi en France pourrait attirer Agüero. Mais les Parisiens ont un autre argument de poids en la personne de leur entraîneur Mauricio Pochettino. L'ancien coach de Tottenham est un proche d'Agüero et aurait fait de l'attaquant de City sa cible numéro un lors du prochain mercato.

Beaucoup de candidats donc pour un joueur qui compte à son palmarès quatre titres de champion d'Angleterre (avec un probable 5e à la fin de saison), une FA Cup, cinq Coupes de la Ligue... Mais comme on dit dans ces cas, affaire à suivre...