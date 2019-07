Le montant de la transaction n'est pas de 13M€ mais bien de la moitié payable en deux tranches.



L'ancien joueur du Standard, Benito Raman (24 ans) portera bien les couleurs de Schalke 04 la saison prochaine comme d'autres Belges avant lui tels que Marc Wilmots, Emile Mpenza ou encore Michael Goossens et Nico Van Kerckhoven. Après deux belles saisons au Fortuna Düsseldorf où il a inscrit 20 buts et délivré huit assists en 61 matchs, Raman a décroché un beau transfert en Bundesliga.



Après plusieurs semaines de négociations, les deux formations allemandes sont tombées sur un accord. La presse allemande a récemment fait état d'un montant de transfert de 13M€ avec 10 % sur la prochaine vente. Mais la réalité est bien différente. Selon nos informations, Benito Raman coûtera la moitié à Schalke 04 soit 6,5M€ plus divers bonus ainsi que 10 % sur la plus-value du prochain transfert. Aussi, ces 6,5M€ sont payables en deux tranches par Schalke 04. Benito Raman signera, quant à lui, un contrat de cinq ans. Pour rappel, le Standard ne percevra rien sur ce transfert.