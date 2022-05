C'est la saga qui anime la planète foot depuis des mois déjà : où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG, la star française va-t-elle prolonger son aventure à Paris ou s'en aller vers un autre championnat ? Malgré l'intérêt de nombreuses écuries européennes, c'est le Real Madrid qui tient la corde dans le deuxième cas de figure.

Mais la saga pourrait prendre fin plus rapidement que prévu puisque selon les informations du Parisien, Mbappé devrait prolonger prochainement son bail avec les Parisiens.

En cas de prolongation de contrat au PSG, l'attaquant français toucherait ainsi un salaire de 50 millions d’euros par an, le plus gros de l’histoire du club parisien, loin devant les deux autres superstars de l'effectif, Neymar et Messi. En ce qui concerne sa prime de fidélité, qui correspond à une prime à la signature sans changer de club, elle lui permettrait d’effectuer un virement de 100 millions d’euros sur son compte, un montant peu négligeable.

Dans cette prolongation de contrat, il est aussi question de garanties sur son droit à l'image, le projet sportif et sa place dans ledit projet sont, évidemment, au centre de tout.

La mère de Kylian Mbappé réagit

Après l'information sortie par le journal Le Parisien, c'est directement la mère de la pépite française qui est montée au créneau sur Twitter. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties", indique-t-elle.