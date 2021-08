En ce dernier jour de mercato, le téléphone des agents chauffent. Fouad Ben Kouider a tout de même pris le temps de nous répondre pour faire le point sur quatre dossiers chauds dont il s’occupe.

Théo Bongonda : "Il y a eu beaucoup d’intérêt autour de Théo mais aucune offre n’a réussi à satisfaire à la fois Théo et la direction de Genk. Il va donc rester au Racing cette saison, comme d’autres cadres de l’équipe. Genk voudrait offrir une prolongation de contrat à Théo, en faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club, mais la décision n’est pas encore prise de notre côté (Ndlr : il n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain)."

Faïz Selemani : "Courtrai a fait cinq propositions de prolongation de contrat pendant l’été mais on a tout refusé. Il y avait de l’intérêt mais on a décidé de rester cette saison à Courtrai. Faïz partira ensuite libre l’été prochain. Il pourra déjà signer un pré-contrat ailleurs dès le mois de janvier."

Nabil Dirar : "Il a encore un an de contrat à Fenerbahçe mais il a reçu une offre de Kasimpasa pour un contrat de deux ans. Les chances qu’il signe là-bas avant minuit sont grandes, même s’il n’est pas exclu qu’il fasse la saison à Fenerbahçe."