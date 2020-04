Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour ce jeune crack français © Belga Mercato N. Ch.

Le quotidien espagnol Marca l'affirme: le Real Madrid tient la corde dans la course au recrutement d'Eduardo Camavinga (Rennes). A seulement 17 ans, le médian récupérateur affole l'Europe. Auteur notamment d'une prestation XXL contre le PSG en début de saison (victoire de Rennes 2-1, alors que Camavinga n'avait que 16 ans), l'international espoirs a confirmé son talent depuis lors.



De son côté, As assure que le prix du joueur a été fixé par ses dirigeants à 50 millions d'euros. Pas de quoi effrayer le Real, alors que Dortmund et le Barça pourraient marquer le pas dans ce dossier, laissant la Juve et le PSG concurrencer le club d'Eden Hazard et Thibaut Courtois.



Affaire à suivre...