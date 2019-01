Le Diable est cité en Ecosse par différents médias...



Timothy Castagne est parti en vacances avec le sourire. Après avoir perdu sa place de manière très surprenante à son retour de sélection en octobre, le défenseur a terminé l'année 2018 par deux titularisations remarquées et remarquables contre la Juventus et face à Sassuolo. Ce qui rend un départ cet hiver très difficile à imaginer.



Le Celtic Glasgow s'est pourtant renseigné sur la situation du joueur, séduit par sa polyvalence mais le prix affiché avant les deux dernières titularisations (au moins 10 millions d'euros) a forcément augmenté, ce qui le rend trop cher pour le club de Dedryck Boyaya. D'autant que Castagne, malgré un automne sans forcément beaucoup jouer, se sent bien à l'Atalanta et reste très apprécié par ses dirigeants qui ont déjà levé l'option d'une année supplémentaire sur son contrat qui s'étire jusqu'en juin 2021.