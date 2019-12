Avec Alvaro Morata, Diego Costa et Ivan Saponjic, Diego Simeone pensait être armé pour pouvoir disputer la Liga cette saison. Problème, le premier est en méforme, le second est blessé pour un bout de temps tandis que le troisième n'est tout simplement pas au niveau. Pour faire face à cette situation, l'Atletico serait sur la piste d'Edinson Cavani. En manque de temps de jeu au PSG car barré par Mauro Icardi, l'Uruguayen verrait d'un bon oeil un départ cet hiver.

L'entourage du joueur n'a pas nié cette possibilité. Dans AS, un de ses proches aurait déclaré: : "L’Atlético nous a appelés pour manifester son intérêt pour Edinson et il pourrait y aller l'hiver prochain. Il y a un intérêt, mais nous n’avons pas encore parlé de chiffres. L’Atlético est un grand club et une belle option pour le joueur à qui l’idée plait en raison du prestige du club, de la Liga, de la langue et parce qu’il y jouerait la Ligue des Champions."

Une association Simeone et Cavani pourrait faire des étincelles.