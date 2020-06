Chelsea pourrait vendre Batshuayi et N'Golo Kanté cet été ! © Belga Mercato N. Ch.

Le quotidien britannique The Times annonce que l'effectif des Blues pourrait continuer à connaître de gros bouleversements. Après Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea songerait à poursuivre les grandes manoeuvres cet été. Selon The Times, le latéral gauche Ben Chilwell (Leicester) et le médian offensif Kai Havertz (Bayer Leverkusen) sont ciblés par les Blues. Et vu que ces deux hommes ne seront pas moins chers que Ziyech et Werner (qui, ensemble, ont coûté plus de cent millions d'euros), Chelsea risque de devoir vendre.



On apprend ainsi que Michy Batshuayi risque de faire partie de cette opération dégraissage. Pas de quoi être surpris vu que le Diable rouge n'a jamais vraiment trouvé sa place à Londres et que Timo Werner est venu le faire reculer un peu plus dans la hiérarchie des attaquants. Plus étonnant, un certain N'Golo Kanté pourrait également être mis en vente. Le champion du monde 2018 devrait ainsi être l'atout majeur de Chelsea, qui doit renflouer les caisses. Cela tombe bien, des clubs qui ont les reins solides comme le PSG ou le Real Madrid pourraient se montrer intéressés.



Des joueurs plus indésirables (et qui possèdent donc une cote plus faible) comme Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Baba Rahman, Tiémoué Bakayoko, Ross Barkley, Kurt Zouma ou Baba Rahman sont également invités à se trouver un nouvel employeur.